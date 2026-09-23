Москва23 сен Вести.Мирные предложения коллективного Запада по завершению конфликта на Украине предполагают сохранение реваншистского режима. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Киевский режим при его сохранении будет нацелен на войну и взятие реванша у России.

Они нам предлагают очень невыгодный вариант. Они говорят: "Хорошо, допустим, пусть будет по-вашему – уйдет Украина с территории Донбасса. Киев не будет вступать в НАТО". А что нам, собственно, это даст? Остается реваншистский режим в Киеве, который будет, естественно, нацелен на войну. Они наладят поставки оружия… То есть они хотят нам сделать не решение, а отложенный реванш Украины объяснил Фененко

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает террористическую активность и предпосылок выхода на мирные переговоры нет.