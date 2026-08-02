Москва2 авг Вести.Капитуляция Украины будет означать обнуление всех ее займов и облигаций, которыми владеют иностранные кредиторы, поэтому Западу необходимо продолжение боевых действий. Об этом сообщил политолог Алекс Крайнер, его слова передает агентство РИА Новости.

По его словам, блокада портов в Черном море создаст серьезные проблемы для экспорта Украины и поступлений в страну иностранной валюты.

А поскольку это снизит ее способность обслуживать внешний долг, косвенным эффектом может стать обвал стоимости украинских облигаций, которыми сейчас владеют очень многие западные держатели. Поэтому они очень нервничают. И на самом деле это одна из причин продолжения конфликта. Ведь если Украина капитулирует, все займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обесценятся до нуля рассказал политолог

Он отметил, что западные кредиторы не могут допустить прекращения боевых действий и, соответственно, обнуления выданных Украине сотен миллиардов долларов.

Пока Украина воюет, у Запада остается надежда, что она победит или как-то сумеет себя спасти. Может быть, Америку снова втянут в конфликт, может, НАТО объединится, чтобы вернуться к конфликту. … Так что именно финансисты не дают войнам закончиться добавил Крайнер

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Артур Демчук рассказал, что США выгодно продолжение военных действий на Украине, чтобы измотать Россию, а после завершения конфликта восстановить экономические отношения с РФ на более выгодных для себя условиях.

Кроме того, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов выразил мнение, что американцы не отказываются от переговоров по Украине, но на самом деле рассматривают ее в качестве тренировочного лагеря для отработки средств борьбы против России и Китая.