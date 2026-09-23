Москва23 сенВести.Киев продолжает террористическую активность, предпосылок выхода на мирные переговоры нет, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нетотметил он
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия открыта для мирных переговоров по украинскому урегулированию.
Мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоровуказал он
Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН будут обсуждаться темы украинского конфликта и вопросы нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.