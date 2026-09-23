Песков: Киев продолжает террор, предпосылок для мирных переговоров нет

Песков: киевский режим продолжает террор, предпосылок для мирных переговоров нет Песков: Киев продолжает террор, предпосылок для мирных переговоров нет

Москва23 сен Вести.Киев продолжает террористическую активность, предпосылок выхода на мирные переговоры нет, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет отметил он

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия открыта для мирных переговоров по украинскому урегулированию.

Мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров указал он

Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук отметил, что в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН будут обсуждаться темы украинского конфликта и вопросы нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.