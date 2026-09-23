Москва23 сен Вести.На переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН будут обсуждаться темы украинского конфликта и вопросы нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Таким мнением в интервью информационной службе "Вести" поделился заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук.

Конечно, будет затронута тема Украины, и Рубио перед этим тоже как-то в своих интервью стал об этом говорить. Понятно, что переговоры идут за закрытыми дверями, какие-то подвижки есть, но вот остаются несколько вопросов, которые нужно снять, и, соответственно, возможно, будут какие-то варианты обсуждаться, как эти вопросы снять. Но понятно, что здесь итоговое решение зависит еще и от Украины, и от Европы. По крайней мере можно согласовать такую единую или общую позицию России и Соединенных Штатов сказал Демчук

Эксперт отметил, что также будет обсуждаться вопрос двусторонних отношений России и США.

Кроме этого, естественно, будут обсуждаться, и я думаю, что они будут в первую очередь обсуждать вопросы нормализации отношений России и Соединенных Штатов сказал политолог

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятий по линии ООН у Лаврова запланировано более 30 встреч.