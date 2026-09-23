Москва23 сенВести.Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке вопросы взаимодействия Москвы и Вашингтона, сообщает газета "Известия" со ссылкой на МИД.
В ходе предстоящей встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио будут, в том числе, обсуждаться вопросы взаимодействия двух странотметил представитель МИД
По его словам, Москва и Вашингтон имеют огромные возможности для развития сотрудничества, которые, к сожалению, остаются по большей части невостребованными.
Уже долгое время Россия и США не могут нащупать "общие знаменатели" по ряду чувствительных и резонансных вопросов, что дополнительно повышает градус напряженности "в стенах ООН", уточнил источник в МИД.
Проблематика налаживания взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по генерическим сюжетам, страновым досье и отдельным аспектам работы ООН уже некоторое время обсуждается по линии наших постпредствпояснил представитель МИД
Между тем в американской политике внутри ООН произошли перемены. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом политика Вашингтона в ООН стала более прагматичной. Основные разногласия у России возникают не с американцами, а с европейцами. Последние продолжают выступать с радикальных и идеологизированных позиций "в духе общеполитической линии еэсовского Брюсселя", заявил источник в МИД.
Лавров и Рубио встретятся 23 сентября в Нью-Йорке. Переговоры пройдут во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.