Москва19 сенВести.Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) находится в стадии проработки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.
У нас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Прорабатывается и такая встречаприводит ТАСС слова Захаровой
У Лаврова намечено очень много встреч, в этом заключается особенность пребывания Лаврова на Генассамблее ООН, пояснила Захарова.
По ее словам, тема Украины остается одной из ключевых на переговорах Лаврова.
При этом 26 сентября глава МИД России выступит с трибуны Генассамблеи ООН и подробно осветит подходы России к наиболее острым проблемам современности, а также даст оценку работе ООН.
Выступления и переговоры с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Лавров.