Захарова: встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке находится в стадии проработки

Захарова: прорабатываем возможность встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке Захарова: встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке находится в стадии проработки

Москва19 сен Вести.Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) находится в стадии проработки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

У нас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Прорабатывается и такая встреча приводит ТАСС слова Захаровой

У Лаврова намечено очень много встреч, в этом заключается особенность пребывания Лаврова на Генассамблее ООН, пояснила Захарова.

По ее словам, тема Украины остается одной из ключевых на переговорах Лаврова.

При этом 26 сентября глава МИД России выступит с трибуны Генассамблеи ООН и подробно осветит подходы России к наиболее острым проблемам современности, а также даст оценку работе ООН.

Выступления и переговоры с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Лавров.