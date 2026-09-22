МИД РФ: Лавров и Рубио проведут переговоры в Нью-Йорке 23 сентября

МИД сообщил о дате запланированной встречи Лаврова и Рубио на полях ГА ООН МИД РФ: Лавров и Рубио проведут переговоры в Нью-Йорке 23 сентября

Москва22 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Переговоры пройдут во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября сказал дипломат

Российскую делегацию на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН возглавит Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября. Как ранее сообщал МИД, в своей речи он поднимет наиболее острые темы актуальной повестки и даст оценку работе ООН.