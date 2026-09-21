Лавров встретится с Гутерришем на Генассамблее ООН 24 сентября

Дюжаррик сообщил о скорой встрече Лаврова и Гутерриша Лавров встретится с Гутерришем на Генассамблее ООН 24 сентября

Москва21 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут двусторонние переговоры 24 сентября, сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Встреча состоится в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Что касается господина Лаврова, то, насколько я помню, это [намечено на] вечер четверга сказал представитель генсека на брифинге

Общеполитические дебаты Генассамблеи начнутся 22 сентября. На протяжении недели в штаб-квартире ООН выступят и проведут встречи главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители стран-членов организации. Российскую делегацию на сессии возглавит Лавров.