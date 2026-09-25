Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с генсеком ООН Лавров проводит встречу с Гутерришем на полях Генассамблеи ООН

Москва25 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 81-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что встреча проходит в закрытом формате и началась без вступительных заявлений для прессы.

Ранее Лавров заявил, что подходы Гутерриша к вопросам Гренландии, Крыма и Донбасса разнятся. По его словам, когда речь шла о возможном присоединении Гренландии к США, генсек сослался на международное право, устав ООН, принципы территориальной целостности Дании и право населения острова на самоопределение. При этом в вопросе Крыма и Донбасса Гутерриш отмечал, что "принцип самоопределения не применяется" в данных ситуациях.