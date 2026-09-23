Лавров отметил разную позицию генсека ООН по отношению к Донбассу и Гренландии

Лавров указал на разницу в подходах Гутерриша к Донбассу и Гренландии Лавров отметил разную позицию генсека ООН по отношению к Донбассу и Гренландии

Москва23 сен Вести.Подходы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к вопросам Гренландии и Крыма и Донбасса разнятся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Министр напомнил, что в вопросе возможного присоединения Гренландии к США Гутерриш сослался на международное право, устав ООН, принципы территориальной целостности Дании и право населения острова на самоопределение.

При этом отвечая на вопрос, применимо ли право на самоопределение к Крыму и Донбассу, генсек ООН заявил, что "принцип самоопределения не применяется к ситуациям в Крыму и Донбассе... в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности".

Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия — это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжения сериала отметил Лавров

Он добавил, что было бы интересно услышать позицию ООН по Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Ранее Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия допустили выход из состава Великобритании. Первые министры стран подписали меморандум, предусматривающий возможность проведения соответствующих референдумов.