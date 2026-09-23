МИД: доверие к ООН подорвано из-за действий Генсека Гутерриша МИД: действия Гутерриша на посту Генсека серьезно подорвали доверие к ООН

Москва23 сен Вести.Действия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на своем посту существенно подорвали доверие к ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк (США) для участия в работе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Вместо заинтересованного обмена мнениями по важным международным вопросам на встрече Лаврова и Гутерриша в Нью‑Йорке российской стороне придется "акцентировать далекие от ожиданий итоги пребывания Гутерриша на своем посту", отметил Логвинов.

Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать Генеральный секретарь. Это нашло отражение в ангажированных политических заявлениях, практических шагах без консультаций с государствами-членами, опоре на не пользующиеся максимально широкой поддержкой решения. В конечном счете, его деятельность серьезным образом подорвала доверие к ООН приводит ТАСС слова Логвинова

Между тем президент Чили Хосе Антонио Каст заявил, что работа ООН не соответствует современным вызовам и нуждается в срочных реформах.

Кроме того, кандидат на пост Генсека ООН, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ООН не в полной мере выполняет свою миссию и не соответствует ожиданиям мирового сообщества.