Глава Чили: ООН не отвечает современным вызовам и нуждается в реформах

Глава Чили указал на неспособность ООН отвечать на современные вызовы Глава Чили: ООН не отвечает современным вызовам и нуждается в реформах

Москва22 сен Вести.Работа Организации Объединенных Наций (ООН) не соответствует современным вызовам и нуждается в срочных реформах, заявил президент Чили Хосе Антонио Каст на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

Эта организация не соответствует вызовам нашего времени отметил Каст

Работа ООН основана на подходах, заложенных в 1945 году, а структура Совета Безопасности (СБ) ООН застыла в реалиях того времени и уже не соответствует политической картине мира 2026 года. Поэтому нужны реформы, которые "не могут ждать", подчеркнул президент Чили.

Мы предлагаем три вещи: сократить бюрократию и сосредоточить ресурсы там, где на карту поставлены жизни, приостановить второстепенные повестки, чтобы вернуть внимание к действительно важным, реформировать СБ ООН, чтобы его решения вновь уважали заключил Каст

Кандидат на пост Генсека ООН, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ООН не в полной мере выполняет свою миссию и не соответствует ожиданиям.

ООН не вносит существенного вклада в урегулирование конфликтов, в том числе между Россией и Украиной, а также конфликтов в Судане, Южном Судане и регионе Сахеля.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ООН находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине.