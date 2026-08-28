Токаев: Совбез ООН больше не обеспечивает мир на планете

Токаев констатировал бессилие Совбеза ООН в обеспечении мира на Земле Токаев: Совбез ООН больше не обеспечивает мир на планете

Москва28 авг Вести.Совет Безопасности ООН больше не выполняет свою миссию по обеспечению стабильности и мира на Земле, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии курултая - нового однопалатного парламента страны.

Глава казахстанского государства подчеркнул, что причина бессилия институтов ООН кроется в разрушении диалога между крупными государствами.

Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности констатировал Токаев

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева предупредила, что увеличение числа развитых государств в СБ ООН в ущерб развивающимся отбросит этот орган в колониальное прошлое.