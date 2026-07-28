Постпредство РФ предупредило о риске возврата СБ ООН "в колониальное прошлое" Евстигнеева: прием развитых стран отбросит СБ ООН в колониальное прошлое

Москва28 июл Вести.Увеличение числа развитых государств в составе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) неминуемо отбросит орган дальше в колониальное прошлое.

Такое мнение выразила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации по вопросу реформы Совбеза, передает агентство ТАСС.

Совместно с подавляющим большинством других делегаций Россия неизменно выступает за то, чтобы результатом реформы стало расширение представленности в органе развивающихся стран. Регулярно напоминаем о том, что одновременное вхождение в состав СБ развитых стран, так называемых стран с переходной экономикой и тем более тех из них, которые придерживаются блоковых подходов НАТО и Евросоюза, неминуемо отбросит ООН дальше в колониальное прошлое сказала Евстигнеева

Евстигнеева подчеркнула, что при подобном сценарии работа СБ не претерпит существенных качественных преобразований. По ее словам, западные государства по‑прежнему будут опираться на свое численное преимущество и "стремиться штамповать выгодные им решения без учета мнения других государств-членов".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия не возражает против реформы Совета Безопасности ООН, однако выступает категорически против увеличения в составе СБ количества мест, которые занимали бы страны западного лагеря.

Между тем, до этого стало известно, что Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.