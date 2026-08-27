Гросси: ООН не в полной мере справляться со своей миссией

Гросси заявил, что ООН не оправдывает ожиданий Гросси: ООН не в полной мере справляться со своей миссией

Москва27 авг Вести.ООН не в полной мере выполняет свою миссию и не соответствует ожиданиям. Таким мнением поделился кандидат на пост генсека организации и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По его словам, ООН не вносит существенного вклада в урегулирование конфликтов, в том числе между Россией и Украиной, а также в Судане, Южном Судане и в регионе Сахеля.

Уже довольно давно существует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. … ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна заявил Гросси

Ранее он отметил, что ООН постепенно утрачивает свое влияние и "медленно умирает". По его словам, организация недостаточно содействует решению недавних кризисов.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Глава МАГАТЭ является одним из семи кандидатов на пост следующего генерального секретаря организации.