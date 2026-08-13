Гросси заявил о "медленной смерти" ООН Глава МАГАТЭ Гросси считает, что ООН постепенно умирает

Москва13 авг Вести.ООН постепенно утрачивает свое влияние и "медленно умирает", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Financial Times.

По словам Гросси, организация не вносит существенного вклада в урегулирование недавних кризисов и межгосударственных конфликтов. Он также выразил разочарование результатами работы ООН в сфере социальных программ и борьбы с изменением климата.

Я бы скорее назвал это медленной смертью. ООН постепенно утрачивает свою значимость, не внося существенного вклада в урегулирование недавних кризисов или межгосударственных войн сказал Гросси

Глава МГАТЭ является одним из семи кандидатов на пост следующего генерального секретаря ООН. Среди претендентов также генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Кроме того, на должность претендуют постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды при организации Олара Отунну.

Полномочия нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов отмечал, что потенциал ООН снизился из-за отсутствия единства среди постоянных членов Совета Безопасности.