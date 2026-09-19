Бывшая президент Чили Мишель Бачелет не претендует на пост генсека ООН Экс-президент Чили отказалась от притязаний на пост главы ООН

Москва19 сен Вести.Бывшая президент Чили Мишель Бачелет (2006 - 2010, 2014 - 2018) отказалась претендовать на пост главы ООН.

С 2018 по 2022 год Бачелет занимала должность верховного комиссара ООН по правам человека.

Сегодня я объявляю о своем решении не продолжать борьбу за пост генерального секретаря ООН сообщила она в видео на своей странице в социальной сети

Экс-президент Чили поблагодарила за свое выдвижение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его мексиканскую коллегу Клаудию Шейнбаум, но отметила, что не жалеет о принятии такого "вызова".

По ее словам, в мире сложилась дискуссия о том, чтобы "следующим генеральным секретарем должна стать женщина из Латинской Америки".

В настоящее время на пост главы генерального секретаря ООН претендуют директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) аргентинец Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан из Коста-Рики, экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и экс-посол в США и Франции эквадорец Ивонн Баки.