Лула да Силва: ООН не способна избавить человечество от войн

Президент Бразилии объяснил, с чем не может справиться ООН Лула да Силва: ООН не способна избавить человечество от войн

Москва22 сен Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) не способна выполнять свою главную задачу — предотвращать войны. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Бразильский лидер констатировал, что Совбез ООН не справляется со своей ролью.

ООН не справляется с одной из своих наиболее важных миссий по избавлению человечества от такого бедствия, как война заявил Лула да Силва

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совету Безопасности ООН нужны радикальные реформы. В частности, он выступил за отмену права вето для членов совета, а также призвал избирать их в Генассамблее ООН.