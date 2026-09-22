Эрдоган предложил радикальные изменения в СБ ООН Эрдоган предложил отменить право вето в СБ ООН и ввести ротацию его членов

Москва22 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для Bloomberg рассказал о предложениях по реформированию ООН. В частности, он выступает за отмену права вето в Совете Безопасности и введение принципа избирательности его членов.

Центральным элементом реформы ООН Эрдоган назвал отмену права вето СБ. Он считает, что расширение числа членов Совебза не решит проблему со сосредоточением полномочий у ограниченной группы стран. Вместо этого турецкий лидер предложил сформировать в ГА ООН коалицию вокруг принципа, по которому ни одна страна не должна иметь возможность блокировать волю большинства.

По мнению Эрдогана, членство в Совете Безопасности должно перестать быть постоянным, государства - члены должны избираться Генассамблей на определенной срок и на основе принципа ротации.

Мы не можем строить международный порядок будущего, сохраняя иерархию прошлого. События последней четверти века, что является довольно коротким периодом с точки зрения мировой истории, показали, что ни один баланс сил и ни один международный порядок не являются вечными указал президент Турции

Он также подчеркнул, что подходи к решению региональных вопросов с опорой на волю соответствующих государств, местные условия и общие интересы приведут к более устойчивым и стабильным результатам.

Кроме того, Эрдоган выразил мнение о неоправданности ожиданий от глобализации, которая сама по себе не обеспечивает распространение благосостояния, наоборот, продолжил он, неравенство в распределении доходов лишь усугубилось, а технологии стали новыми областями конкуренции.