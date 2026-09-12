Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга Путин выступил за расширение Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин выступил за расширение Совета безопасности ООН за счет представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.

По его словам, это могло бы повысить качество работы организации. Об этом российский лидер заявил на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Считаем необходимым и далее, сообща с единомышленниками по БРИКС, содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америки сказал Путин

В начале сентября российский лидер на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке также призывал к расширению Совбеза ООН. Путин отмечал, что потенциал ООН не раскрыт и важно приложить усилия, чтобы расширить представительство органов организации, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока.