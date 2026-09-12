Москва12 сенВести.Президент России Владимир Путин выступил за расширение Совета безопасности ООН за счет представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.
По его словам, это могло бы повысить качество работы организации. Об этом российский лидер заявил на саммите БРИКС в Нью-Дели.
Считаем необходимым и далее, сообща с единомышленниками по БРИКС, содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америкисказал Путин
В начале сентября российский лидер на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке также призывал к расширению Совбеза ООН. Путин отмечал, что потенциал ООН не раскрыт и важно приложить усилия, чтобы расширить представительство органов организации, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока.