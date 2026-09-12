Путин: авторитет и влияние БРИКС в мире нарастают

Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире Путин: авторитет и влияние БРИКС в мире нарастают

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Об этом российский лидер сообщил на саммите БРИКС в Индии, куда он прибыл в субботу, 12 сентября.

Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления сказал Путин

Российский лидер также отметил, что БРИКС – крупнейшее объединение в мире. Входящие в него страны производят 40% мирового ВВП, на территории этих государств проживает почти половина населения планеты.

В объединение БРИКС на данный момент входят Россия, Китая, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. В список стран-партнеров входят Белоруссия, Вьетнам, Боливия, Казахстан, Куба, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.