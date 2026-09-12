На Западе отреагировали на вчерашнее заявление Путина на БРИКС AD: слова Путина на саммите БРИКС продемонстрировали истинное положение Запада

Москва12 сен Вести.Заявление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС показало истинное положение Запада, пишет издание L'Antidiplomatico.

Центр тяжести мировой экономики сместился, и цифры, какими бы холодными они ни были, не лгут. Они объективно отражают реальность говорится в материале

В статье отмечается, что экономический анализ неизбежно переплетается с геополитическим видением. Для Кремля торговые соглашения - наиболее эффективный инструмент стабилизации международных отношений в период сильной напряженности.

По данным издания, в ходе саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди воспользовался возможностью, чтобы еще раз заверить Путина в готовности Индии поддержать любые мирные инициативы.

L'Antidiplomatico пишет, что этот дипломатический сигнал прозвучал на фоне укрепления позиций стран БРИКС как жизнеспособной альтернативы традиционному экономическому порядку.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в Нью-Дели заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики. В этой связи российский лидер задался вопросом, почему G7 называется "Большой семеркой", если показатели БРИКС выше.