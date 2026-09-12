Москва12 сенВести.Заявление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС показало истинное положение Запада, пишет издание L'Antidiplomatico.
Центр тяжести мировой экономики сместился, и цифры, какими бы холодными они ни были, не лгут. Они объективно отражают реальностьговорится в материале
В статье отмечается, что экономический анализ неизбежно переплетается с геополитическим видением. Для Кремля торговые соглашения - наиболее эффективный инструмент стабилизации международных отношений в период сильной напряженности.
По данным издания, в ходе саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди воспользовался возможностью, чтобы еще раз заверить Путина в готовности Индии поддержать любые мирные инициативы.
L'Antidiplomatico пишет, что этот дипломатический сигнал прозвучал на фоне укрепления позиций стран БРИКС как жизнеспособной альтернативы традиционному экономическому порядку.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в Нью-Дели заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики. В этой связи российский лидер задался вопросом, почему G7 называется "Большой семеркой", если показатели БРИКС выше.