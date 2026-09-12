Путин заявил о сопротивлении многополярному миру со стороны Запада Путин: формированию многополярного мира мешают колониальные взгляды

Москва12 сен Вести.Формированию многополярного мира препятствуют те, кто продолжает воспринимать международные отношения с позиции колониального мышления. Об этом на саммите БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, сторонники такого подхода по-прежнему рассматривают мир как разделенный на "цветущий сад" и "дикие джунгли", рассчитывая при этом жить за счет других государств.

Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить, по сути своей, колониальными категориями. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, жить за чужой счет отметил Путин

Он также подчеркнул, что БРИКС в силах сыграть ведущую роль в создании новых систем управления.

Президент прибыл в Индию в пятницу с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он принимает участие в 18-м саммите БРИКС, который проходит 12-13 сентября.