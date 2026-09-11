Путин заявил, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций Путин: в отношении России введено более 30 тысяч санкций

Москва11 сен Вести.В отношении России введено более тридцати тысяч санкций, что почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своей речи на пленарном заседании делового совета БРИКС в Индии.

Но вот в отношении России введено более тридцати тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистика сказал Путин

В пятницу, 11 сентября, российский лидер прибыл с рабочим визитом в Индию, где принимает участие в саммите БРИКС.