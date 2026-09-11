Москва11 сенВести.В отношении России введено более тридцати тысяч санкций, что почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своей речи на пленарном заседании делового совета БРИКС в Индии.
Но вот в отношении России введено более тридцати тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистикасказал Путин
В пятницу, 11 сентября, российский лидер прибыл с рабочим визитом в Индию, где принимает участие в саммите БРИКС.