Москва11 сен Вести.Современный мир на сегодняшний день проходит этап глубинных, структурных преобразований, вызванных сменой лидеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На пленарном заседании Делового совета БРИКС российский лидер отметил, что мир сейчас сталкивается с кризисными явлениями, преодолеть которые помогают прочное экономическое сотрудничество и надежные связи бизнеса.

Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир. А он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований сказал Путин

Причиной таких изменений он назвал уход прошлых лидеров, на смену которым приходят новые "локомотивы развития".

Президент РФ прибыл с рабочим визитом в Нью-Дели, где примет участие в саммите БРИКС.