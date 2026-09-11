Путин указал на готовность России к сотрудничеству со всем миром Путин: РФ готова сотрудничать со всем миром

Москва11 сен Вести.Россия открыта для совместной работы со странами всего мира, включая Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

Путин подчеркнул, что общая задача стран объединения – укрепить механизмы бизнес-дипломатии, чтобы облегчить процесс поиска партнеров, расчетов, транспортировки товаров и инвестирования.

При этом мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу… Мы открыты для работы со всем миром сказал российский лидер

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми своими партнерами, включая прошлых и новых лидеров экономического роста.

Президент также выразил уверенность, что форум БРИКС сможет дать дополнительный импульс для развития торгово-экономических связей и реализации проектов в различных сферах.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что Запад в качестве альтернативы БРИКС и ШОС предлагает хаос и войну. Он подчеркнул, что стабильность и ориентация на долгосрочное развитие всегда побеждают.