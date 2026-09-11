Москва11 сен Вести.БРИКС и ШОС продвигают стабильное и мирное развитие, тогда как альтернатива, предлагаемая Западом, – это хаос и война. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Депутат подчеркнул важность встреч глав государств, которые проводятся на этих площадках.

Важные переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и [премьер-министром Индии Нарендрой] Моди. А уже через два месяца важная площадка АТЭС, где разные варианты встреч руководителей великих государств – Китая, России, Соединенных Штатов, но она тоже очень важная, и как раз вопросы мирного развития. Кстати, основная тема БРИКС какая? Это стабильное развитие. БРИКС, ШОС, наша страна, Китай – это стабильное, мирное развитие. Альтернатива Запада – это хаос, война. Всегда стабильность и развитие в долгосрочной перспективе побеждает заявил Афонин

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, которая состоялась в конгрессно-выставочном центре "Бхарат Мандапан".