Эксперт объяснил, как должна себя вести Россия по отношению к Западу Эксперт рассказал, как должна себя вести Россия по отношению к Западу

Москва5 июл Вести.Россия при взаимодействии с Западом должна играть первым номером в дипломатической, военной и экономической сферах. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Александр Бабаков заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Если мы, обсуждая Запад, его действия, производимые напрямую или руками Украины, все понимаем, значит, мы должны все сделать для того, чтобы наши действия были не просто контрдействиями против того, что они предпринимают. Мы должны играть первым номером. Очень такое красивое выражение, но оно под собой подразумевает следующее: что независимо от того, что это - дипломатическая сфера, военная сфера, экономическая, мы должны везде решать то, что нужно нашей стране, нам самим для получения, обеспечения суверенитета и далее по списку сказал Бабаков

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что мир приближается к прямому конфликту между Россией и Западом.