В Госдуме заявили об интересе к образу будущего, который предлагает РФ В Госдуме заявили об огромном интересе к образу будущего, который предлагает РФ

Москва4 июл Вести.Образ будущего, который предлагает Россия, вызывает огромный интерес в мире. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ, первый заместитель председателя "Справедливой Россий" Александр Бабаков сообщил ИС "Вести" на съезде партии.

Депутат заявил, что за последние годы роль России на международной арене выросла. Правду, которую она продвигает, нельзя остановить, а сила России именно в ней и заключается, подчеркнул Бабаков.

Мы говорим сегодня не только об отсутствии изоляции, мы говорим об огромном интересе к России с точки зрения того, что Россия предлагает как образ будущего, в основе которого лежат прежде всего не только наши национальные интересы, не только морально-нравственный подход, но и готовность России формировать вокруг себя всех тех, кому дороги духовные ценности, семейные ценности, подходы к превращению экономики в инструмент, работающий на нужды граждан, и готовность прежде всего формировать такие объединения – парламентские и непарламентские, - которые демонстрируют многополярность мира сказал он

Ранее "Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу для предстоящих выборов в Государственную думу. Документ, содержащий 10 пунктов-целей, называется "Манифест справедливости".