Москва19 июн Вести.Укрепление армии и экономики – лучший ответ, который Россия может дать на выпады Запада. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он подчеркнул, что отвечать нужно делом, а не словом.

Я думаю, что нам нужно просто укреплять свои Вооруженные силы. Устойчивость нашей экономики, инфраструктуры. То есть отвечать делом, а слова они, в общем, я бы сказал, сами пойдут, если дело будет сделано. Может быть, и слов не надо говорить, всем все будет понятно. Потому что ну, на каждый вот этот вот выпад или на каждую вот эту вот какую-то провокацию словесную отвечать такой же провокацией. Не знаю, насколько это нужно. Великая держава, она потому и великая, что она способна что-то сделать, а не только говорить. И мне кажется, вот здесь дело должно быть впереди слова сказал глава РСМД

Ранее Тимофеев заявил, что для России США являются более предсказуемыми в ядерной сфере, чем европейцы. Он объяснил это тем, что страны связывает долгий опыт взаимодействия в этой сфере.