Медведев предложил ответить Евросоюзу пошлинами на российский экспорт Медведев предложил ввести ответные пошлины на российский экспорт в ЕС

Москва25 апр Вести.России следует симметрично ответить на предложение Эстонии о дополнительных сборах на товары из РФ и ввести новые пошлины на экспорт в Евросоюз. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, введение ответных пошлин пошло бы на пользу финансированию российского военно-промышленного комплекса. Так, в Европе бы подорожали продукты в магазинах, а у РФ было бы больше ракет, беспилотников и тяжелых управляемых планирующих бомб для спецоперации.

Премьер мировой супердержавы Эстонии [Кристен Михал] предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать "восстановление" какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК написал зампред Совбеза в мессенджере MAX

Ранее эстонский премьер предложил финансировать восстановление Украины за счет введения пошлин на российские товары. По его словам, этот вопрос уже обсуждается.