Politico: премьер Эстонии предложил финансировать Киев за счет пошлин против РФ

В Эстонии предложили финансировать Украину за счет пошлин на российские товары Politico: премьер Эстонии предложил финансировать Киев за счет пошлин против РФ

Москва25 апр Вести.Эстонский премьер-министр Кристен Михал выступил за финансирование восстановления Украины путем введения пошлин на российские товары. Об этом пишет газета Politico.

Михал уточнил, что этот вопрос уже обсуждается. По его словам, заблокированных российских активов не хватит на восстановление Украины.

Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб заявил он

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему чиновники на Украине не хотят установления мира.