Москва25 апрВести.Эстонский премьер-министр Кристен Михал выступил за финансирование восстановления Украины путем введения пошлин на российские товары. Об этом пишет газета Politico.
Михал уточнил, что этот вопрос уже обсуждается. По его словам, заблокированных российских активов не хватит на восстановление Украины.
Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущербзаявил он
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему чиновники на Украине не хотят установления мира.