Депутат Афонин рассказал, как Европа может выйти из кризиса Депутат Афонин назвал рецепт спасения Европы

Москва27 авг Вести.Для нормального и мирного развития Европе необходимо избавиться от таких политиков, как президент Финляндии Александр Стубб, а также французский президент Эммануэль Макрон. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Он добавил, что альтернативой является медленное уничтожение Европы, на котором будут зарабатывать третьи силы.

Но если Европа хочет сохраниться, им надо избавиться от Стуббов, избавиться от всяких Макронов и так далее, и нормально, спокойно развиваться, иначе иначе на этом уничтожении Европы будут получать политические-экономические дивиденды совершенно другие страны рассказал Афонин

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что причиной высоких цен на энергию в Европе является недальновидная политика евробюрократов. Цены на газ в Евросоюзе и США, по его словам, отличаются примерно в 9 раз.