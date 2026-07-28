Депутат назвал шаги, которые нужно сделать для окончания украинского конфликта Афонин рассказал, что должны сделать США для завершения конфликта на Украине

Москва28 июл Вести.Для завершения конфликта на Украине США должны прекратить продавать вооружение Европе и отключить Starlink. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Если бы было у американцев реальное желание завершить конфликт, было бы принято два простых решения – отказаться продавать вооружение Европе … Многие виды вооружений Европа сейчас заместить не может … И еще оборонно-промышленный комплекс Европы не на таком уровне, чтобы возместить все вот эти возможные потери от поставок вооружений. США, как всегда, во время войны торгует, получают прибыль … Второй момент – очень легко нанести серьезный ущерб Украине и заставить ее сесть за стол переговоров – это отключить Starlink. Отключите и прекратите поставлять за деньги Европе вооружение для Украины сказал он

Также Афонин отметил, что эти два решения лежат на поверхности, но почему-то не принимаются американскими властями.

Что они ждут? Наверное, ждут того, что попытаться еще ухудшить с их точки зрения какие-то переговорные позиции России, дескать, Украина чего-то добивается. На самом деле Украина ничего не добивается, Украина занимается террористической деятельностью, Украина и нынешнее бандеровское руководство уничтожает страну, уничтожает будущее поколение украинцев добавил он

Ранее сообщалось, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась. Основной темой переговоров стал запуск производства на Украине ракет для системы ПВО Patriot.