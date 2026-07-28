Москва28 июлВести.Для завершения конфликта на Украине США должны прекратить продавать вооружение Европе и отключить Starlink. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
Если бы было у американцев реальное желание завершить конфликт, было бы принято два простых решения – отказаться продавать вооружение Европе … Многие виды вооружений Европа сейчас заместить не может … И еще оборонно-промышленный комплекс Европы не на таком уровне, чтобы возместить все вот эти возможные потери от поставок вооружений. США, как всегда, во время войны торгует, получают прибыль … Второй момент – очень легко нанести серьезный ущерб Украине и заставить ее сесть за стол переговоров – это отключить Starlink. Отключите и прекратите поставлять за деньги Европе вооружение для Украинысказал он
Также Афонин отметил, что эти два решения лежат на поверхности, но почему-то не принимаются американскими властями.
Что они ждут? Наверное, ждут того, что попытаться еще ухудшить с их точки зрения какие-то переговорные позиции России, дескать, Украина чего-то добивается. На самом деле Украина ничего не добивается, Украина занимается террористической деятельностью, Украина и нынешнее бандеровское руководство уничтожает страну, уничтожает будущее поколение украинцевдобавил он
Ранее сообщалось, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась. Основной темой переговоров стал запуск производства на Украине ракет для системы ПВО Patriot.