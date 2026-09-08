В Госдуме заявили, что Запад можно принудить к миру только через силу Депутат Афонин: Запад можно принудить к миру только усилением ударов

Москва8 сен Вести.Коллективный Запад можно принудить к миру только усилением ударов и укреплением обороноспособности России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Он отметил важность текущей тактики ВС РФ по усилению ударов по украинским предприятиям и инфраструктуре, снабжающей ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева.

Запад можно к миру принудить только усилением ударов, усилением своей позиции, укреплением нашей обороноспособности. Они понимают только силу, и то, что сейчас делает российская армия, в том числе и постепенно освобождая Донбасс от нацистов, – это как раз показатель силы, но сила, которая должна привести к миру сказал Афонин

Ранее в Госдуме заявили, что условия мирного урегулирования будут ухудшаться для украинской стороны каждый раз, когда киевский режим решит продолжить затягивать переговорный процесс.