В Госдуме призвали наращивать военную мощь России Депутат Афонин: РФ надо усилить военную мощь и атаки на Украину

Москва20 авг Вести.России необходимо увеличивать свою военную мощь и продолжать наносить систематические удары по военным объектам Украины. Такое мнение выразил в комментарии ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Нам необходимо усиливать военную мощь. Эти террористические атаки, которые проводят нацисты, показывают, что российская мощь нужна для развития государства. Вот, например, издание Military Watch Magazine пишет, что у Москвы появилась дополнительная защита в лице "Панцирей". "Панцирь" — это не новая защита, это известная разработка, кстати, моих земляков-оружейников из города-героя Тулы сказал депутат

По его словам, в 90-е годы американцы пытались развалить российскую оборонную промышленность.