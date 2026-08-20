Москва20 авгВести.России необходимо увеличивать свою военную мощь и продолжать наносить систематические удары по военным объектам Украины. Такое мнение выразил в комментарии ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
Нам необходимо усиливать военную мощь. Эти террористические атаки, которые проводят нацисты, показывают, что российская мощь нужна для развития государства. Вот, например, издание Military Watch Magazine пишет, что у Москвы появилась дополнительная защита в лице "Панцирей". "Панцирь" — это не новая защита, это известная разработка, кстати, моих земляков-оружейников из города-героя Тулысказал депутат
По его словам, в 90-е годы американцы пытались развалить российскую оборонную промышленность.
Тогда удалось отстоять и сохранить эти предприятия - оборонный щит нашей страны. Нам необходимо, - несмотря на то, что мы все хотим мира, но мир может прийти только через победу, - наращивать военную мощь и дальше продолжать системные методические удары нашими баллистическими ракетами, охраняя защитными системами наше небоотметил Юрий Афонин