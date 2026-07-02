Депутат Чернышов заявил о необходимости финансирования вузов для победы в СВО Депутат Чернышов: нужно финансировать университеты для победы в спецоперации

Москва2 июл Вести.Для победы в украинском конфликте необходимо перестроиться и обратиться к университетам, предоставив им финансовые возможности. Российские ученые смогут заняться разработкой новых технологических решений, которые позволят сохранить жизни людей и обеспечить превосходство на поле боя. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

По словам депутата, боевые действия в настоящий момент сильно отличаются от тех, что были еще несколько лет назад, из-за развития современных технологий и применения беспилотников.

Нам сейчас нужно немного перестроиться, в том числе обратиться и к нашим университетам. Самые большие дать грантовые возможности для того, чтобы появились те самые люди, дать им деньги для того, чтобы они нашли новые варианты, чтобы люди оставались целые, а противник отступал, видя наше технологическое преимущество и в ПВО, и в наступательных форматах заявил Чернышов

Ранее председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что безопасность России можно обеспечить только победой в специальной военной операции.