Москва10 июн Вести.Россия "зависла в парадигме" спецоперации на Украине, тогда как Европа не просто готовится к войне с РФ, но уже участвует в ней. Такую точку зрения в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его мнению, России следует переходить к "парадигме большой войны", чтобы сократить потери военнослужащих.

Европа к войне не готовится, она полноценно участвует. И разница между Европой и нами заключается в том, что они ведут войну осознанно, а мы находимся в парадигме специальной военной операции. И до тех пор, пока мы будем находиться в этой парадигме, на улицах города Москвы будут убивать наших военнослужащих, командиров и генералов… Поэтому, конечно, нам надо выходить из парадигмы специальной военной операции, переходить в парадигму большой войны сказал депутат

Также он сослался на слова президента России Владимира Путина об испытаниях "Орешника" и предложил применить его по назначению.

Президент на форуме заявил о том, что мы, собственно говоря, в боевых условиях испытываем "Орешник", не применив еще соответствующим образом. Давайте его применим добавил Луговой

Ранее Луговой заявлял, что страны Балтики ничего не значат для Евросоюза и единственный для них способ придать себе значимости – назваться форпостом Европы. Именно этим и обусловлена ситуация с украинскими беспилотниками. При этом Луговой охарактеризовал действия бывших советских республик как клоунаду.