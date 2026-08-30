В Госдуме высказались о возможности применения ТЯО по Украине Депутат Журавлев выступил за применение ТЯО по Украине "в случае необходимости"

Москва30 авг Вести.При необходимости Россия должна использовать тактическое ядерное оружие для удара по Украине. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, Вооруженные силы России продвигаются в зоне специальной военной операции, и "это радует", но "нужно быть сильнее". По его словам, киевский режим должен понять, что ему пора капитулировать.

Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы его обязаны применять... Надо будет бить - будем бить. И это не обсуждается сказал Журавлев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.