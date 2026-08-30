Москва30 авгВести.При необходимости Россия должна использовать тактическое ядерное оружие для удара по Украине. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале.
Как отметил политик, Вооруженные силы России продвигаются в зоне специальной военной операции, и "это радует", но "нужно быть сильнее". По его словам, киевский режим должен понять, что ему пора капитулировать.
Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы его обязаны применять... Надо будет бить - будем бить. И это не обсуждаетсясказал Журавлев
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.