В Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО для быстрого перелома

Депутат Соболев назвал условия для быстрого перелома в ходе СВО В Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО для быстрого перелома

Москва27 авг Вести.Для ускорения перелома в ходе боевых действий российским войскам необходимо перейти к наступательным операциям с решительными целями. Об этом Ленте.ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Соболев подчеркнул, что переломный момент в российской спецоперации уже происходит.

Но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро сказал он

Среди условий депутат назвал защиту войск от беспилотников и обеспечение господства в воздухе на направлениях, где планируется наступление.

Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщил, что украинские военнослужащие лишились "осторожного оптимизма". Причиной этого стала российская тактика по разрушению путей снабжения ВСУ.