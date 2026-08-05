Аналитик Макговерн: РФ начала наносить столь мощные удары, каких раньше не было

В США заявили о переходе ВС РФ к масштабным ударам и ускорению наступления Аналитик Макговерн: РФ начала наносить столь мощные удары, каких раньше не было

Москва5 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России нарастили интенсивность и мощность ударов до беспрецедентного уровня, попутно повысив темпы продвижения в Донбассе. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По оценке специалиста, ключевым фактором стало критическое истощение систем противовоздушной обороны Украины, израсходовавшей накануне последние боеприпасы для комплексов Patriot.

Эксперт подчеркнул, что подобное развитие событий гарантирует Военно-воздушным силам (ВВС) России тотальное господство в воздухе над любой точкой страны Украины, в то время как запасы боеприпасов у российской стороны с лихвой закрывают текущие нужды.

У России нет никаких причин применять ядерное оружие. Они побеждают обратил внимание Макговерн

Бывший агент американской разведки указал, что динамика операции продолжает расти, и российским подразделениям остается освободить два ключевых городских узла — Славянск и Краматорск, успешный переход которых под контроль РФ не вызывает сомнений.

Ранее австрийский военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что руководство Украины сместило фокус с требований о возврате территорий на достижение договоренностей о прекращении огня.