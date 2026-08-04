Аналитик Кавана: сражение за Донбасс приближается к поворотному моменту

В США заявили о приближении поворотного момента в сражении за Донбасс Аналитик Кавана: сражение за Донбасс приближается к поворотному моменту

Москва4 авг Вести.В сражении за Донбасс наступает решающий момент. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказала директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Она подчеркнула, что Россия сохраняет доминирование в воздухе из-за крайне ограниченных возможностей украинской противовоздушной обороны, а способность Москвы производить сотни баллистических ракет создает серьезные трудности для Киева.

По словам Каваны, на фоне этого российские силы продолжают отвоевывать территории и укрепляться в ключевых точках, что, по ее прогнозу, может привести к скорому переломному моменту.

Аналитик также выразила убеждение в скором освобождении всей территории Донбасса.

Она пояснила, что в случае закрепления Россией своих территориальных приобретений, ей будет значительно легче взять Краматорск и Славянск. После этого Москва получит контроль над большей частью городов-крепостей", что сделает возможным освобождение оставшихся районов Донбасса, заключила эксперт.

Ранее военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков заявил, что Вооруженным силам России необходимо выстроить оборону и замаскировать тыловые районы в Донбассе.