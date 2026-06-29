Reuters: ВС РФ продвигаются в "поясе крепостей" в Донбассе

На Западе рассказали о продвижении ВС РФ в "поясе крепостей" в Донбассе Reuters: ВС РФ продвигаются в "поясе крепостей" в Донбассе

Москва29 июн Вести.Вооруженные силы России продвигаются в "поясе крепостей" в Донбассе. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отметили журналисты, прежде всего речь идет о продвижении ВС РФ в районе населенного пункта Константиновка.

Россия постепенно продвигается к Константиновке, ключевому оплоту в восточном "поясе крепостей" Украины говорится в публикации

Агентство также подчеркнуло, что установление контроля над Константиновкой обеспечит ВС РФ плацдарм, с которого они смогут продвигаться на север.

Эксперт финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми в беседе с изданием в свою очередь отметил, что удары украинских беспилотников по территории России не смогли повлиять на продолжающееся наступление российских войск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль 96% Константиновки и в настоящий момент продолжают активное продвижение.

Сообщалось также, что остатки формирований украинской армии в Константиновке лишились централизованного управления и распались на отдельные группы.