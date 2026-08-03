Бут: американские медиа уже услышали мощные удары армии России по ВПК Украины Бут: в Вашингтоне услышали мощные удары российской армии по киевскому режиму

Москва3 авг Вести.Американские медиа обратили внимание на ранее замалчиваемую информацию о продвижении ВС РФ и мощных ударах по объектам украинского военно-промышленного комплекса, заявил KP.RU известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

Бут ответил на вопрос о реакции американских СМИ на ситуацию на Украине.

Как обратил внимание эксперт, Киев пытается продать американцам "картинку" об ударах вглубь России, при этом российская армия продолжает продвигаться в краматорско-славянской агломерации.

Что главное в этом моменте? Что начался уже анализ обстановки и в американской прессе. Посмотрите, …на самом деле русская армия двигается стремительно отметил Бут

По его словам, на Западе все больше говорят о том, что Украина на пороге коллапса, а в ВСУ не хватает людей.

Эта информация раньше замалчивалась, сейчас она все больше и больше заметна в медийном поле… Мощные удары российской армии по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне заявил Бут

Ранее Бут отмечал, что большинство простых американцев разделяют позицию РФ по Украине.