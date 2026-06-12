Москва12 июн Вести.Предприниматель и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что большинство простых американцев разделяют позицию России и критикуют администрацию президента США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью KP.RU.

По словам бизнесмена, он регулярно участвует в политических ток‑шоу и по видеосвязи общается с американской аудиторией. На этой неделе, по его словам, в студию поступали звонки от обычных граждан США, а также множество письменных комментариев.

Я бы сказал, что большинство простых американцев разделяют нашу позицию отметил Бут

По его наблюдениям, американцы все чаще высказывают критику в адрес Трампа. Они считают, что Соединенные Штаты перестали быть независимой страной, потому что сейчас ими управляет израильское лобби. Более того, как подчеркнул Бут, по мнению этих людей, именно премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху решает, "будет ли Трамп воевать или нет".

И вот эти мнения уже приняли, будем говорить, характер цунами. То есть очень большой сегмент американского общества это разделяет и это обсуждает добавил Бут

Он также отметил, что подобные настроения становятся массовыми и активно тиражируются в публичном пространстве США. По его словам, простота доступа к видеосвязи и социальным сетям позволяет американцам напрямую выражать свою позицию, и они все чаще выступают против внешнеполитического курса нынешней администрации.

Бут констатировал, что на данный момент в американском обществе зреет серьезный запрос на пересмотр внешней политики, и многие граждане США сегодня видят причину своих проблем не в противостоянии с Россией, а во внутренней зависимости от внешних сил.