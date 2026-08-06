Политолог - о том, когда Запад пересмотрит свое отношение к Украине Политолог Тренин: поддержка Киева прекратится, когда победа РФ будет очевидна

Москва6 авг Вести.Нынешняя Украина будет представлять для России серьезную проблему с точки зрения безопасности. Стратегия европейских стран ведет к столкновению, а США являются участником украинского конфликта и на его прекращение не пойдут, считает глава Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

В интервью радио "Комсомольская правда" Дмитрий Тренин заявил, что Америка — не посредник, а участник конфликта. Они могли бы иначе посмотреть на отношения с Россией, но для этого им пришлось бы пойти на такие уступки, которые для многих в США являются принципиальными и потому невозможными.

Ситуация, к сожалению, будет развиваться в направлении эскалации заявил он

По его словам, нынешняя стратегия европейских стран ведет к столкновению. А прямое военное столкновение, если оно будет крупномасштабным, практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия.

Надеюсь, широкомасштабной войны мы сможем избежать. Но при этом нам крайне важно добиться тех целей, которые мы перед собой поставили считает Дмитрий Тренин

Он отметил, что денацификация Украины, отказ от безумной идеологической основы, на которой строится украинская внешняя политика, возможны только в случае такой победы, какой была победа над нацистской Германией в 1945 году. Но такую победу пока представить сложно.

В любых географических размерах Украина будет представлять для нас серьезную проблему с точки зрения безопасности заявил он

По его мнению, когда мы покажем Западу, что его попытки использовать Украину против нас безрезультатны, в этом случае Запад может пересмотреть свое отношение к Украине.