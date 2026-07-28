Фриман: США и ЕС де-факто в состоянии войны с РФ с риском глобальной эскалации

Аналитик Фриман: США и ЕС де-факто находятся в состоянии войны с Россией Фриман: США и ЕС де-факто в состоянии войны с РФ с риском глобальной эскалации

Москва28 июл Вести.США и европейские государства-члены Североатлантического альянса фактически находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразил американский дипломат в отставке, аналитик Час Фриман в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, Вашингтон не располагает возможностями для скрытой передачи вооружений Украине, а также не может поручить европейским союзникам выполнять такие поставки от своего имени, чтобы затем дистанцироваться от причастности.

Он подчеркнул, что США, продавая оружие, накладывают строгие ограничения, запрещающие его дальнейшую передачу без американского разрешения.

По сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. И они знают, что ... НАТО активно воюет с ними сказал Фриман

Аналитик предостерег, что продолжающаяся агрессивная политика Запада в отношении Москвы несет в себе значительный риск эскалации конфликта до масштабов Третьей мировой войны. По его словам, текущие действия представляют собой опасную игру с расширением войны в Европе, что может привести к чрезвычайно разрушительным и опасным последствиям задолго до того, как начнутся обсуждения о применении ядерного оружия в различных контекстах.

Ранее специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов заявил, что Третья мировая война уже началась.