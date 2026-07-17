Москва17 июл Вести.Внутри администрации президента США Дональда Трампа много сторонников позиции по украинскому конфликту, которую поддерживают европейцы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Он добавил, что реальные представители американоцентричного курса "сделаем Америку снова великой" откололись от Дональда Трампа.

Внутри администрации Трампа гораздо больше сторонников той позиции, которую озвучивали европейцы и Зеленский, чем сторонников вот этих пресловутых двадцати восьми пунктов мирного плана Дональда Трампа. Ну, Трамп, как политик, он, в общем-то, политик-бизнесмен, человек, который постоянно учитывает конъюнктуру политическую, финансовую, экономическую, любую. Вот, он чувствует конъюнктуру и идет по тому пути, который лично ему представляется более выгодным. А вот идеологически заряженные члены движения "Сделаем Америку снова великой", такие, как [американский журналист] Такер Карлсон или несколько конгрессменов. Эти люди откололись от Трампа сегодня, отошли от него и подумывают даже о создании какой-то новой партии, которая, на мой взгляд, шансов в американской политике сегодня не имеет