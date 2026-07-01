Такер Карлсон выступил за создание третьей крупной партии в США Такер Карлсон намерен содействовать появлению новой политической партии в США

Москва1 июл Вести.Американский журналист Такер Карлсон в интервью журналу Columbia Journalism Review заявил, что готов приложить все усилия для появления в США третьей ведущей политической партии.

По мнению Карлсона, существующая политическая система страны не обеспечивает реального выбора для избирателей.

Это не демократия. Это однопартийное государство, выдающее себя за демократию, и эту систему нужно разрушить. Появится третья партия, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло сказал Карлсон

Журналист также заявил, что, по его мнению, позиции представителей Республиканской и Демократической партий по ряду вопросов, в том числе внешней политики, во многом совпадают.

В настоящее время политическая система США строится вокруг двух крупнейших партий — Демократической и Республиканской. Законодательство допускает создание новых политических объединений, однако особенности избирательной системы затрудняют третьим партиям получение значительного представительства на федеральном уровне.

Ранее Карлсон раскритиковал республиканцев и заявил о своем выходе из партии. По словам консервативного журналиста, лидеры республиканцев "предали" интересы США, поставив запросы иностранных властей выше собственных граждан.