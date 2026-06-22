Такер Карлсон раскритиковал республиканцев и заявил о выходе из партии

Журналист Карлсон заявил об отказе от поддержки Республиканской партии Такер Карлсон раскритиковал республиканцев и заявил о выходе из партии

Москва22 июн Вести.Известный консервативный журналист Такер Карлсон заявил о выходе из числа сторонников республиканцев, обвинив лидеров партии в предательстве.

Карлсон много лет был одним из видных сторонников Республиканской партии, однако в последние месяцы он резко критиковал политику США в отношении Ирана, обвиняя республиканцев в поддержке войны с Ираном под давлением Израиля.

В видео на YouTube Карлсон отметил, что республиканские лидеры "предали" интересы США, так как поставили интересы иностранных властей выше собственных граждан.

Невозможно голосовать за таких людей, и я не буду… Я выхожу заявил журналист

По его словам, Трампа на выборах в 2024 году финансировали сторонники Израиля, и из-за этого американский лидер принимает решения, не соответствующие интересам США.

Ранее Карлсон призывал окружение Трампа не выполнять приказы об ударах по Ирану, а также заявлял, что в США против него готовят дело "из-за общения с иранцами".